پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان گفت: پل عنافچه در شهرستان باوی تا دو ماه آینده به بهرهبرداری کامل میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده روز شنبه ۸ شهریورماه در حاشیه بازدید از پایان عملیات ساخت و بتنریزی پل عنافچه با اشاره به کار شبانهروزی عوامل اجرایی گفت: خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام شد و کار و تلاش بی وقفهای که عوامل اجرایی پروژه انجام دادند، پروژه به این نقطه رسیده است.
وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد از کار انجام شده است، افزود:طبق قول داده شده، تلاش میکنیم که ان شاءالله تا اواخر مهرماه یا نهایتاً اوایل آبانماه این پل تکمیل شود.
استاندار خوزستان با اشاره به مشکلات گذشته مردم در فصل زمستان گفت: مردم در زمستانهای گذشته بهواسطه عدم وجود این پل، مشکلات بسیار زیادی داشتند، اما امسال انشاءالله زمستان را با این پل پشت سر خواهیم گذاشت.