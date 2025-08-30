پخش زنده
مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی از اختصاص ۳۲ مرکز برای خرید سیب درجه ۳ با نرخ توافقی از باغداران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی بااشاره به اینکه در ۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجانغربی محصولات باغی کشت شده است گفت: پیش بینی میشود بیش از ۹۵۰ هزارتن سیب درختی از باغات استان برداشت شود که ۳۵۰ هزارتن آن سیب درجه ۳ میباشد.
مدیر جمال ساداتی افزود: برای کاهش هزینهها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی دراستان ۳۲ مرکز خرید دارای مجوز سیب درجه ۳ را به قیمت توافقی از باغداران خریداری میکنند.
وی گفت:قیمت توافقی برای سال جدید ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود.
سیب صنعتی استان ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری استان را تامین میکند.