وزیر میراث فرهنگی در مراسم سپاس از دست اندرکان ثبت جهانی دره خرمآباد گفت:درههای خرمآباد خاستگاه ۶۳ هزار ساله زیست بشر بوده و لرستان نماد هویت، غیرت و شناسنامه ی ایران است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مراسم سپاس از دست اندرکان ثبت جهانی محوطههای پیش از باستانی دره خرمآباد با حضوروزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در باغ گلستان قلعه ی فلک الافلاک برگزار شد .
سید رضا صالحی امیری در این مراسم گفت:لرستان نماد هویت، غیرت و شناسنامه ی ایران است و هر گوشه ی این سرزمین گواه بر تاریخ و فرهنگ کشور است.
وی گفت:درههای خرمآباد خاستگاه ۶۳ هزار ساله زیست بشر بوده و این کشف نقطه ی عطفی در تاریخ علمی و فرهنگی ایران است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: ثبت جهانی ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره ی خرمآباد فرصتی تازه برای معرفی ظرفیت های طبیعی و تاریخی منطقه و جذب گردشگر داخلی و خارجی است .