به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان سردشت در مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها گفت: آسفالت خیابان شورای شهر ربط به طول ۲۰۰ متر و عرض ۱۱ متر با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال، چمن مصنوعی روستای بانه‌زیر با هزینه‌ای بالغ بر هفت میلیارد ریال و مجموعه بوم‌گردی با مساحت ۷۰۰ متر مربع و زیربنای ۲۴۰ متر و ظرفیت اقامت ۲۰ مهمان، با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از جمله این طرحهاست.

ریباز میرزایی افزود: با افتتاح واحد بوم گردی تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی شهرستان به ۱۴ واحد رسید و سردشت جایگاه نخست استان را در این بخش به خود اختصاص داد.

همچنین به نیابت از ۱۲ طرح دیگر، پروژه تبدیل شبکه کابل خودنگهدار و پست هوایی برق با اعتباری معادل ۲۷۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.