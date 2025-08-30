پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت، ۱۵ طرح خدماتی و عمرانی با مجموع اعتبار ۳۷۷ میلیارد ریال در شهرستان سردشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان سردشت در مراسم بهرهبرداری از این طرحها گفت: آسفالت خیابان شورای شهر ربط به طول ۲۰۰ متر و عرض ۱۱ متر با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال، چمن مصنوعی روستای بانهزیر با هزینهای بالغ بر هفت میلیارد ریال و مجموعه بومگردی با مساحت ۷۰۰ متر مربع و زیربنای ۲۴۰ متر و ظرفیت اقامت ۲۰ مهمان، با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از جمله این طرحهاست.
ریباز میرزایی افزود: با افتتاح واحد بوم گردی تعداد اقامتگاههای بومگردی شهرستان به ۱۴ واحد رسید و سردشت جایگاه نخست استان را در این بخش به خود اختصاص داد.
همچنین به نیابت از ۱۲ طرح دیگر، پروژه تبدیل شبکه کابل خودنگهدار و پست هوایی برق با اعتباری معادل ۲۷۷ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.