زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو در حوزه حمل‌ونقل ترکیبی، ترانزیت بین‌المللی و توسعه تجارت فرامرزی در نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک تهران معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به حضور فعال این منطقه در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته تهران گفت: حضور در این رویداد تخصصی، فرصتی ارزشمند برای معرفی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منطقه آزاد ماکو در حوزه حمل‌ونقل ترکیبی، ترانزیت بین‌المللی و توسعه تجارت فرامرزی است.

خیام اکبری افزود: ماکو با دارا بودن موقعیت راهبردی در مرز مشترک ایران با ترکیه و نزدیکی به بازار‌های آسیای میانه و اروپا، به عنوان هاب اصلی ترانزیت و لجستیک کشور شناخته می‌شود و پروژه‌های کلانی همچون شهرک لجستیک، اتصال به شبکه ریلی، توسعه پایانه‌های حمل‌ونقل و تجهیز گمرکات منطقه در همین راستا در حال اجراست.

وی تأکید کرد: مشارکت منطقه آزاد ماکو در این نمایشگاه، بستر مناسبی برای تعامل با سرمایه‌گذاران، شرکت‌های حمل‌ونقلی و مدیران صنایع مرتبط فراهم کرده و گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه منطقه به‌عنوان محور اصلی کریدور‌های بین‌المللی حمل‌ونقل است.

این نمایشگاه از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و غرفه منطقه آزاد ماکو در سالن ۲۷، پذیرای مدیران، متخصصان و فعالان صنعت لجستیک است.