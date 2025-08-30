به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فند آوری اطلاعات خوزستان گفت: با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (uso) با نصب یک سایت تلفن همراه توسط اپراتور همراه اول مردم روستا‌های زویرچری، فلیحی و زویرخرامزه شهرستان باوی با ۱۵۹ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۶۶۰ نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی و شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مهدی شه نظری پورافزود: با ایجاد و راه اندازی سایت‌های تلفن همراه که از محل اعتبارات طرح uso وزارت ارتباطات تأمین خواهد شد ۲۰ روستای در شهرستان باوی از خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین به مناسبت هفته دولت، طرح‌های بهینه سازی سایت روستای ندافیه، جابجایی سایت پارک یاس شهرداری ویس، و اجرای شبکه فیبرنوری طرح‌های اختصاصی و سایت ندافیه و بستر سازی ftth در شهر ملاثانی به طول ۴ کیلومتر که با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال که توسط شرکت مخابرات منطقه خوزستان و ارتباطات سیار انجام شد، به بهره برداری رسید.