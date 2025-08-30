پخش زنده
استاندار همدان گفت: ۹۴۲ طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و ورزشی هفته دولت در استان همدان به بهره برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در گفتوگو ویژه خبری شبکه همدان افزود: در طول یکسال گذشته و در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم مبتنی بر «وفاق ملی»، مجموعهای از اقدامات مؤثر در حوزههای مختلف توسعهای در استان همدان به اجرا درآمده است.
او تصریح کرد: از مهمترین دستاوردها میتوان به تصویب و ابلاغ طرح جامع شهر همدان پس از ۲۰ سال انتظار، برگزاری کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت با حضور نمایندگان ۱۰ کشور عضو اکو، ایجاد اطلس سرمایهگذاری مبتنی بر دادههای جغرافیایی، انعقاد قرارداد ۱۲۰ میلیون دلاری با سرمایهگذار خارجی برای ساخت شهرک مسکونی ۸۰ هکتاری و تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف شهری و اراضی در همدان و شهرستانها پس از دههها انتظار اشاره کرد.
حمید ملانوری شمسی افزود: در حوزه اجتماعی و فرهنگی، استانداری همدان با برگزاری نشستهای منظم با جوانان، بانوان، اصناف، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان فرهنگی و رسانهای، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، و انجام بازدیدهای سرزده از مراکز خدماتی و ادارات، تلاش کرده است ارتباط مستقیم با مردم و اقشار مختلف را تقویت کند.
او تصریح کرد: در حوزه عمرانی و اقتصادی، اختصاص میلیاردها تومان اعتبار برای تکمیل طرحهای زیربنایی استان همدان، از جمله خطوط انتقال آب، راهآهن، بزرگراهها، طرحهای آبی، مسکن، انرژیهای تجدیدپذیر، گلخانهها، و همچنین راهاندازی شبکههای ارتباطی و زیرساختی نوین در دهیاریها، گام بلندی در مسیر توسعه پایدار محسوب میشود.
استاندار همدان گفت: همچنین جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزههای انرژی خورشیدی، گردشگری، صنعت و کشاورزی، فعالسازی فرودگاه همدان با پروازهای داخلی و حج تمتع، و حضور فعال در نمایشگاههای ملی و بینالمللی نشاندهنده تلاش استان برای ورود به عرصههای نوین سرمایهگذاری و دیپلماسی اقتصادی است.
او تصریح کرد: مجموعه اقدامات در چارچوب گفتمان تدبیر، تلاش و توسعه و در سایه وفاق ملی دولت چهاردهم، با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امید عمومی در استان همدان دنبال شده است.