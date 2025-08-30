تیم‌های ایران و ایتالیا به فینال مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان راه یافتند تا برای کسب عنوان قهرمانی در آخرین دیدار این مسابقات به میدان بروند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله سوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (شنبه هشتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد.

تیم‌های قزاقستان، لهستان، کلمبیا، فرانسه، مراکش، مصر، ایتالیا، بلغارستان، اندونزی، ایران، اوکراین و کانادا در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

قزاقستان ۳ – آرژانتین ۲ (۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۱، ۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۱)

لهستان ۳ – کوبا صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۹)

کلمبیا ۳ – پورتوریکو یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)

فرانسه ۳ – چین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲)

تونس ۲ – مراکش ۳ (۲۵ بر ۲۷، ۲۶ بر ۲۴، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۲ بر ۱۵)

ترکیه یک – مصر ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۲ بر ۲۵)

بلغارستان ۳ – ژاپن یک (۲۵ بر ۲۰، ۱۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

تایلند یک – اندونزی ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵)

جمهوری چک صفر – ایتالیا ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

ایران ۳ – آمریکا صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰)

اوکراین ۳ – کره جنوبی یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۸)

کانادا ۳ – برزیل ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۸ بر ۱۶)

با برگزاری این دیدارها، تیم‌های کانادا، برزیل، اندونزی، تایلند، کلمبیا، پورتوریکو، مراکش و تونس در رتبه‌های هفدهم تا بیست‌وچهارم قرار گرفتند و در آخرین روز این رقابت‌ها هشت دیدار برای تعیین سایر رتبه‌ها برگزار خواهد شد.

بر این اساس تیم‌های ایران و ایتالیا در فینال برای مقام قهرمانی به میدان می‌روند و تیم‌های جمهوری چک و آمریکا نیز برای کسب مقام سومی مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

برنامه دیدار‌های آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان بدین شکل است:

‌یکشنبه هشتم شهریور

ساعت ۵:۳۰؛ آرژانتین – ترکیه (برای رتبه پانزدهم)

ساعت ۶:۳۰؛ فرانسه – لهستان (برای رتبه پنجم)

ساعت ۸:۳۰؛ قزاقستان – مصر (برای رتبه سیزدهم)

ساعت ۹:۳۰؛ چین – کوبا (برای رتبه هفتم)

ساعت ۱۱:۳۰؛ ژاپن – کره جنوبی (برای رتبه یازدهم)

ساعت ۱۲:۳۰؛ آمریکا – جمهوری چک (برای مقام سومی)

ساعت ۱۴:۳۰؛ بلغارستان – اوکراین (برای رتبه نهم)

ساعت ۱۵:۳۰؛ ایران – ایتالیا (برای مقام قهرمانی)