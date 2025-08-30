به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ واحد تولید خوراک دام و طیور و واحد تولید لامپ و لوازم روشنایی، افتتاح یک مرکز تصویربرداری پزشکی، طرح هادی روستای عباس آباد و زیرسازی معابر شهر سیمنه و افتتاح یک مدرسه مهمترین این طرح‌ها بودند که با حضور خضر کاک دوریشی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی

به بهره برداری رسیدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی همچنین امروز با حضور در منزل شهید عثمان ضیایی از سال‌ها صبر و شکیبایی آنان قدردانی کرد.

در مجموع ۴۲ طرح در هفته دولت در شهرستان بوکان افتتاح و یا کلنگ زنی شد که اعتبار آنها به حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال می‌رسد.