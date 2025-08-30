پخش زنده
امروز: -
رزمی کاران پسر قمی با ۴ مدال رنگارنگ به کار خود در مسابقات قهرمانی انجمن نیوکونگ فو نوجوانان کشور پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، محمد معین نوروزی نماینده قم در وزن ۴۵ کیلوگرم این رقابتها با غلبه بر همه حریفان به عنوان قهرمانی رسید. علیرضا داوودی که به دیدار پایانی وزن ۵۹ کیلوگرم راه یافته بود با قبول شکست در بازی فینال به نشان نقره بسنده کرد.
محمد طاها قاسمی در وزن ۳۵ کیلوگرم و رضا علی پور در وزن ۴۱ کیلوگرم هم به دو نشان برنز این رقابتها دست یافتند.
بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی انجمن نیوکونگ فو کشور در رده سنی نوجوانان به میزبانی شیراز برگزار شد.