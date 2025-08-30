به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار خوزستان، ساخت فرودگاه شهید الماسی امیدیه آغاز شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفتمین روز از هفته دولت، با حضور سید محمد رضا موالی زاده، استاندار خوزستان، ساخت فرودگاه شهید الماسی و جاده سرانجام- امیدیه آغاز شد.

استاندار خوزستان در مراسم آغاز ساخت فرودگاه شهید الماسی امیدیه با اشاره به اینکه با اجرای این طرح که با اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال انجام می شود ، مردم منطقه و مناطق اطراف می‌توانند از امکانات فرودگاهی بیشتر بهره‌مند شوند، گفت: ظرفیت فرودگاه امیدیه از حیث حمل‌ونقل هوایی و انتقال مسافر افزایش پیدا می‌کند.

موالی‌زاده افزود: هم تعداد پرواز‌ها افزایش می‌یابد و هم مقاصد پروازی به این فرودگاه و از آن بیشتر خواهد شد. از تلاش همه مسئولین و دست‌اندرکاران پروژه تشکر می‌کنم و امیدوارم هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری از این فرودگاه باشیم.

وی همچنین در مراسم اجرای طرح جاده سرانجام- امیدیه بیان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد مردم و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.