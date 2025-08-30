پخش زنده
رئیس مجلس شورای اسلامی در تماسی تلفنی با رئیس مجلس ملی ونزوئلا، اقدامات ماجراجویانه دولت ترامپ در کارائیب، مخصوصا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف در تماسی تلفنی با خورخه خسوس رودریگز گومز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا با اشاره به حوادثی که رژیم مستکبر آمریکا برای کشور ونزوئلا پیش آورده است، گفت: بهانهجوییهای آمریکا علیه کشور ونزوئلا را محکوم میکنیم.
وی اضافه کرد: ماجراجوئی دولت ترامپ در حوزه کارائیب را محکوم میکنیم و خیلی روشن و شفاف حمایت و همبستگی خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام میکنم؛ زیرا ونزوئلا را دوست و متحد خود میدانیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: نه جنگ ۱۲ روزه علیه ایران و نه تهدیدات علیه ونزوئلا نباید وقفهای در اجرای توافقات دوجانبه ایجاد کند، بلکه باید مناسبات را بهگونهای توسعه دهیم که جنبه عملی داشته باشد.
خورخه خسوس رودریگز گومز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز در این تماس تلفنی اظهار داشت: نه تنها کشور ونزوئلا، بلکه تمامی کشورهای دنیا و ملتهای آنها از مقابله ایران با رژیم صهیونیستی تشکر میکنند زیرا اقدامات صهیونیستها علیه تمامی بشریت است.
وی افزود: اقدام امپریالسیم آمریکا علیه ونزوئلا اقدامی تجاوزکارانه است و طرح آنها را هیچ کشوری و حتی سازمان ملل متحد هم باور نمیکند و آماده هر واکنشی از سوی آنها هستیم.
رئیس مجلس ملی ونزوئلا اضافه کرد: حرف آنها درباره موادمخدر کاملا دروغ است. ونزوئلا نه تولیدکننده مواد مخدر است و نه محل عبور و مرور یا ترانزیت مواد مخدر؛ در حالی که آمریکا اولین کشور مصرفکننده مواد مخدر است و اقتصاد این کشور به پول به دست آمده از تجارت مواد مخدر پس از پولشویی و جابجایی آن وابستگی دارد.
وی افزود: مردم ونزوئلا در تظاهراتهایی که بسیار پرتعداد بوده است، در سطح شهرها آمادگی خود برای حفظ و حراست از کشورشان را اعلام کردهاند.