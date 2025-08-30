به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در این رقابت‌ها که در چهار رده سنی و با عنوان «یادواره شهدای اقتدار» برگزار شد، در نونهالان باران طالبی، نیکی خزلی، سلین فتحی، نجوا شریفی، حلما آقاجانی، سمیرا کلهر، ثنا براتی، ریحانه عفیف، دنیز فیض‌آبادی، ستایش زرنوشه و المیرا امیدیان قهرمان شدند.

در نوجوانان، حدیث سلمانی، فاطمه امیری، حسنی میناپور، حنانه استادی، الهه قاسمی، ملینا محمودآبادی، پریا اسماعیل‌زاده و ترنم جعفرلو بر سکوی نخست ایستادند.

در جوانان فاطمه بیگدلو، نگین حقیقت، ثنا دشتی، ملینا ملاسعیدی، ایناز قیطولی و حمیده علیوه به عنوان نخست رسیدند و در بزرگسالان ریحانه اسماعیلی به جایگاه نخست دست یافت.