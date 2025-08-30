به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان اشنویه گفت: در آخرین روز از هفته دولت شش طرح عمرانی، بهداشتی و آموزشی با ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده با حضور حسین خانی معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی در این شهرستان افتتاح شد.

سید علی ترابی افزود: این طرح‌ها شامل خانه بهداشت روستای ذمه، سردخانه چهار هزارتنی، آموزشگاه شش کلاسه شهرویرانی، پل پوش آباد، معابر ناحیه نالوس و واحد جعبه سازی در ناحیه صنعتی نالوس بودند که با صرف ۲۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

امسال ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی و بهداشتی در این شهرستان به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی شد.