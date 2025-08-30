به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمد علوی‌تبار با تأکید بر این که ثبت سفارس کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان منوط به ثبت‌نام در مدرسه است گفت: دانش‌آموزان تا ۳۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به پایگاه irtextbook.ir، خرید کتاب‌های درسی خود را انجام دهند.

‌وی افزود: دانش‌آموزانی که به هر دلیلی از جمله جابه‌جایی پایه و مواردی از این قبیل نیاز به اصلاح سفارش داشته باشند، تا پایان شهریور فرصت ویرایش دارند.

عضو شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در خصوص توزیع کتاب‌های درسی تصریح کرد: توزیع کتاب از شانزدهم شهریور‌ماه و از منطقه به مدرسه انجام شده است و متعاقب آن دانش‌آموزان می‌توانند با هماهنگی مدرسه، کتاب‌های خود را تحویل بگیرند.

‌وی در خصوص انتشار خبری مبنی بر افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتاب‌های درسی تشریح کرد: این خبر کاملا تکذیب می‌شود و صحت ندارد، میزان افزایش قیمت کتاب‌های درسی در سال جاری حداکثر ۶۰ درصد است.