به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، تیم نوجوانان دلسوختگان اهل بیت قم که با موفقیت در مرحله گروهی لیگ برتر زیر ۱۷ سال ایران، به عنوان تیم نخست به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافته بود، با ۳ پیروزی متوالی مقتدرانه قهرمان این رقابت‌ها لقب گرفت.

نماینده قم در بازی نخست این مرحله ۵ – ۲ از سد فولاد هرمزگان رفت، در بازی دوم ۳ – ۲ بر تیم مدعی گیتی پسند اصفهان غلبه کرد و در آخرین بازی هم با نتیجه ۳ بر صفر برابر استعداد‌های درخشان مشهد گذشت تا بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

مرحله پایانی لیگ برتر فوتسال زیر ۱۷ سال باشگاه‌های کشور به میزبانی مشهد برگزار شد.