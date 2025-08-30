به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل صداوسیمای استان یزد گفت: این برنامه زنده هر روز صبح از ساعت ۶:۴۵ تا حوالی ساعت ۸ با بخش‌های متنوع از جمله طنز، خوش خبر، نماهنگ صبحانه ایرانی، ایران شهر، قاب امید و صبح روستا از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

احسان کریمی افزود: در این برنامه سعی شده تا ظرفیت‌های شهر جهانی یزد و دیگر استان‌های کشور به تصویر کشیده شود.

وی ادامه داد: ایران جان قرار است به مدت یک ماه از یزد میهمان خانه‌های سحرخیزان باشد.