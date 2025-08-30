پخش زنده
تیم فوتبال پرسپولیس پس از استراحتی ۴ روزه، تمرینات خود را از امروز، در غیاب ملیپوشان از سر گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان ایران پس از تعطیلی ۴ روزه ناشی از وقفه پیش آمده در رقابتهای لیگ برتر خلیج فارس، تمرینات را از امروز (شنبه ۸ شهریور) از سر گرفتند.
این تمرین از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در زمین شماره ۳ و در غیاب ۸ ملیپوش تیم انجام شد.
از همین رو، ۱۰ بازیکن آکادمی باشگاه از ردههای سنی مختلف و با توجه به نیاز تیم در پستهای مختلف در این تمرین حضور یافتند. رویهای که تا بازگشت ملیپوشان ادامه خواهد داشت و فرصتی هم برای جوانها است تا حضور در این سطح را لمس کرده و کنار بازیکنان سطح اول کسب تجربه کنند. همچنین شانس نشان دادن قابلیتهای خود به مربیان را داشته باشند.
این تمرین، بخشهای گوناگونی، چون فوتبال ۷ به ۷، پاسکاریها و مرور برنامههای تاکتیکی را در دل خود جای داده بود.