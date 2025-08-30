به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء خاصه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی و گرامیداشت هفته دولت گفت: عمر دولت رجایی در بین دولت‌ها کوتاهترین بود که این ماندگاری مردم داری و خدمتگزاری به معنای واقعی است.

ناصر عتباتی افزود: مسئولان و خدمتگذاران ملت در مسیر خدمت صادقانه و بی منت به مردم قدم بر می‌دارند ولی باید در بحث سرمایه‌گذاری و تولید باید بطور جد حامی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری باشند چراکه هرچه قدر چرخ تولید بچرخد به همان میزان از آسیب‌های اجتماعی، جرایم و اختلافات خانوادگی کاسته خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با بیان جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان به منظور بررسی فنی و دقیق مشکلات واحد‌های تولیدی و ارائه راهکار و کمک به رفع مشکلات آنها تشکیل می‌شود ادامه داد: قطعاً نگاه دستگاه‌های قضایی، نظارتی، اجرایی، بانکی و اتاق بازرگانی، تفسیر قوانین و دستورالعمل‌ها به نفع تولید و اشتغال است که انتظار است همه اقدام لازم را در اجرایی و عملیاتی کردن آنچه که در این کمیته به تصویب می‌رسد بکار ببندند.

در ادامه مشائل و مشکلات دوازده واحد مطرح و مصوباتی برای رفع مشکلات این واحد‌های تولیدی به تصویب رسید.