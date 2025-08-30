\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u063a\u06cc\u0648\u0631\u060c \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc\u06cc\u060c \u0627\u0642\u0644\u0627\u0645\u0650 \u0627\u0647\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u0627\u0647\u06cc\u0650 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.