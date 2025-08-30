پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: ۴۵ طرح گازرسانی با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان در استان افتتاح و یا کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رضا پنجایی با بیان اینکه با اجرای این طرحها زیرساختهای انرژی در استان تقویت میشود، گفت: از این تعداد، ۳۴ طرح با اعتبار ۳۳۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که شامل توسعه و تقویت شبکه شهری، گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی و طرح ملی نهضت مسکن است.
وی افزود: همزمان با هفته دولت، طرح ملی جایگزینی ۱۴ هزار بخاری راندمان بالا با بخاریهای قدیمی آغاز شد و این پروژه علاوه بر کاهش مصرف گاز، ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی را نیز افزایش میدهد.
پنجایی همچنین از کلنگزنی ۱۱ طرح گازرسانی دیگر خبر داد که با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان اجرایی میشود.
۱۰۰ درصد جمعیت شهری و حدود ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند.