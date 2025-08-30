بر اثر حادثه جدید ریلی در مصر دست کم سه تن کشته و بیش از ۹۲ تن مجروح شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، در جدیدترین حادثه ریلی در مصر، بعد از ظهر شنبه خروج از ریل یک قطار مسافربری تا کنون دست کم سه تن کشته شدند.

قطار مسافربری شماره ۱۹۳۵ که از شهر مرسا مطروح در ساحل مدیترانه به مقصد شهر اسکندریه در حال حرکت بود از ریل خارج و منجر به واژگونی تعدادی واگن و مجروح و کشته شدن تعدادی از شهروندان شد.

سه کشته براثر سانحه قطار در مصر سه کشته براثر سانحه قطار در مصر سه کشته براثر سانحه قطار در مصر سه کشته براثر سانحه قطار در مصر

وزارت بهداشت، درمان و جمعیت مصر اعلام کرد خودرو‌های امدادی در حال انتقال مجروحان به بیمارستان هستند.

هنوز علت اصلی این حادثه اعلام نشده است و پیش بینی می‌شود آمار کشته شدگان افزایش یابد.