به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد از پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی این طرح خبر داد و گفت: مسیر حرکت شمال به جنوب و بالعکس بازگشایی و قابل تردد است.

محمدحسین واحدیان افزود: پیاده‌روسازی ضلع‌های شمال غرب، شمال شرق و جنوب غرب به طول یک کیلومتر و مساحت ۲هزار و ۵۰۰ مترمربع تکمیل شد.

وی با بیان اینکه پیاده‌روسازی ضلع جنوب شرق به مساحت ۷۰۰ مترمربع نیز در حال انجام است افزود: در حال آماده‌سازی مرحله ششم عرشه پل هستیم و همزمان لچکی چهارراه احداث، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نصب و علائم ترافیکی تکمیل شده‌اند.

شهردار شهرکرد با اشاره به اینکه همچنین رمپ شرقی احداث و قرنیزگذاری انجام شده است، بیان کرد: مسیر حرکت شمال به جنوب و بالعکس پروژه بازگشایی شده و شهروندان می‌توانند از این مسیر به راحتی تردد کنند.