به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: با افتخار و مباهات همراه با اندوه و تأثر، شهادت مجاهد "احمد غالب رهوی" نخست‌وزیر، و تعدادی از همراهان وی را به مردم بزرگ یمن تسلیت می‌گوییم. نخست‌وزیر و همراهان وی در پی هدف قرار گرفتن توسط دشمن اسرائیلی جنایتکار و خائن در جلسه‌ای در روز پنجشنبه گذشته، به شهادت رسیدند. به خانواده‌های گرامی شهدا، بستگان آنها و مردم عزیز یمن تسلیت می‌گوییم؛ و همچنین ه همه نهاد‌های دولتی که الگو‌هایی در مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم را از دست دادند، تسلیت می‌گویم.

وی افزود : ما در حالی عزاداریم که فاجعه برادرانمان در غزه را می‌بینیم و مظلومیت کودکان بی‌گناهی را که کشته شدند و بدون حق پایمال گردیدند، به یاد می‌آوریم. ما رنج خواهرانمان در غزه را درک می‌کنیم که بین بیوه، داغدیده، اسیر، زخمی یا کشته شده در فهرست قربانیان قرار گرفته‌اند. شهدای بزرگوار ما مسئولیت را در دشوارترین مرحله از تاریخ یمن با شایستگی کامل بر عهده گرفتند. شهدای ما با خدا، مردم و امت خود عهد بستند که برادرانشان در غزه و فلسطین را حمایت کنند، هرچند چالش‌ها بزرگ و فداکاری‌ها زیاد باشد. شهدای ما به عهد خود وفا و آن را با خون خود مهر کردند و راه و جهاد خود را با بهترین پایان، یعنی شهادت در راه خداوند متعال، تکمیل کردند.

مشاط گفت : شهدای ما در راه مقدس‌ترین مسئله و در برابر بدترین دشمنان خداوند به شهادت رسیدند و این پیروزی آشکار است. به مردم یمن اطمینان می‌دهیم که دولت تغییر و سازندگی، نقش خود را در چارچوب اداره امور ایفا خواهد کرد. نهاد‌های دولتی به ارائه خدمات به مردم مجاهد، صبور و مقاوم یمن ادامه خواهند داد. خون این شهدای بزرگوار انگیزه و محرک بیشتری برای پایداری، ثبات و فداکاری در راه خداوند خواهد بود. با یاری خداوند، به تقویت نیرو‌های مسلح خود و ارتقاء توانایی‌های آنها ادامه خواهیم داد.

همانطور که مردم ما از مراحل خطر در شرایط سخت و متعدد عبور کرده‌اند، با یاری خداوند متعال و رهبری خردمند، قادر به غلبه بر همه دشواری‌ها و چالش‌ها خواهند بود.

به دشمنان می‌گوییم: شما نمی‌توانید پایداری ما را بشکنید، زیرا ما با خداوند و در راه او هستیم. او به ما صبر عطا می‌کند، قدرت را از او می‌گیریم و ثبات را از او دریافت می‌کنیم. به دشمنان می‌گوییم: حملات هوایی یا تهدیدات شما ما را نمی‌ترساند. کرامت ما از جانب خداوند، شهادت است و وعده قطعی او پیروزی حتمی است. خداوند خلف وعده نمی‌کند.

دشمن خائن ما را با این مصیبت آزرده کرده است، اما ما با خداوند، مردم عزیز یمن، خانواده‌های شهدا و زخمی‌ها عهد می‌بندیم که انتقام خواهیم گرفت و از عمق زخم‌ها، پیروزی را خواهیم ساخت.

به مردم عزیز یمن اطمینان می‌دهیم که نیرو‌های مسلح ما در جایگاه اقتدار هستند و آنچه دشمن به دست آورده، تنها یک ضربه شانس است و بیشتر از آن نیست. به مردممان در غزه می‌گوییم: موضع ما همان موضع است و تا توقف حمله و رفع محاصره از شما ادامه خواهد داشت، هرچند چالش‌ها بزرگ باشد. به صهیونیست‌ها می‌گوییم: انتقام ما باقی می‌ماند و روز‌های تاریک در انتظار شماست. به صهیونیست‌ها می‌گوییم: فرصت هنوز برای بازگشت به کشورهایتان وجود دارد.

مشاط گفت : از همه مردم در سراسر جهان می‌خواهیم که از هرگونه تعامل با رژیم صهیونیستی خودداری کنند. توصیه آخر من به همه شرکت‌هایی که در فلسطین اشغالی حضور دارند، این است که قبل از پایان زمان، آنجا را ترک کنند. خون‌های پاک و گرامی یمنی اگر ریخته شود، تخت‌های امپراتوری‌ها را سرنگون می‌کند. چه رسد به رژیمی ذلیل، حقیر و رفتنی.

وی افزود : به صهیونیست‌ها می‌گوییم: ما به چالش با چالش پاسخ خواهیم داد و از امروز به بعد، طعم امنیت را نخواهید چشید. خداوند با ماست و پیروزی همراه ماست، هرچند زمان طول بکشد. بهای آزادی خون است و ما اهل فداکاری، پایداری و چالش هستیم.