به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، مهدی زندیه وکیلی استاندار استان مرکزی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های شاخص توزیع برق در خمین، با اشاره به ظرفیت بالای استان در توسعه انرژی‌های نو گفت: خداوند نعمتی بزرگ در اختیار ما گذاشته و خورشید در استان مرکزی ظرفیتی بی‌نظیر برای تولید انرژی پاک فراهم کرده است و بهره‌برداری نکردن از آن، کفران نعمت است.

وی افزود: قرار است در سه سال باقی مانده دولت پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان احداث و به شبکه متصل شود که دو هزار مگاوات آن به مصرف استان اختصاص می‌یابد و مابقی نیز در جهت رفع ناترازی انرژی کشور خواهد بود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در هفته دولت شاهد بهره‌برداری از ۲۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان هستیم و بخش مهمی از این ظرفیت توسط شرکت مانا انرژی و دیگر نیروگاه‌های کوچک و بزرگ محقق شده است.

زندیه وکیلی با قدردانی از تمامی دستگاه‌های همراه در تامین زمین، صدور مجوز‌ها و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری گفت: با راه‌اندازی نیروگاه‌های ۳ مگاواتی جدید، بسیاری از روستاها، واحد‌های کشاورزی و صنعتی استان از قطعی برق رهایی خواهند یافت، همچنین در خصوص نیروگاه ۴۰ مگاواتی محلات نیز تعهد گرفته شده تا پیش از زمستان به مدار بیاید.

وی تاکید کرد: هدف‌گذاری استان برای امسال ۵۰۰ مگاوات و در مجموع پنج هزار مگاوات تا پایان دولت است و با همت و تلاش تمامی دست‌اندرکاران این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز گفت: همزمان با هفته دولت، ۷ طرح شاخص در حوزه صنعت برق شهرستان خمین با مجموع اعتبار ۱۷۹۲ میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل توسعه و تقویت شبکه برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به مشترکان است.

محمودی در تشریح طرح‌ها اظهار کرد: اجرای نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در جاده خمین به گلپایگان، احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی در جاده خمین به شهابیه و کوره آجری، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه ۳۰ روستای خمین و بهارستان، نصب ۱۲ هزار چراغ‌های کم‌مصرف LED، تکمیل روشنایی معابر و همچنین تامین برق مسکن اقدام ملی و مرحله دوم مسکن اقدام ملی از جمله این طرح‌هاست.

وی تاکید کرد: شرکت توزیع برق استان مرکزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود زیرساخت‌های برق‌رسانی گام‌های موثری برداشته و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.