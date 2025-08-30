پخش زنده
مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا اعلام کرد: با اجرای طرح بهسازی روشنایی معابر، خمین به نخستین شهر تمام LED کشور تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ساتبا، سالار آتشپر با اشاره به اینکه خمین به نخستین شهر تمام LED کشور تبدیل شده است گفت: در طرح اصلاح روشنایی معابر استان مرکزی، ۱۸۲ هزار چراغ پرمصرف گازی با چراغهای LED کممصرف جایگزین خواهد شد که کاهش توان به میزان ۲۵ مگاوات را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: اجرای این طرح منجر به صرفهجویی سالانه ۱۰۹.۵ میلیون کیلوواتساعت انرژی در سطح استان مرکزی خواهد شد که معادل تولید انرژی ۶۶.۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی است. همچنین، کاهش مصرف گاز طبیعی به میزان ۲۸.۴ میلیون مترمکعب در سال، کاهش انتشار ۷۶ هزار تن دیاکسیدکربن و صرفهجویی ۲۴ میلیون لیتر آب از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
آتشپر درباره منافع اجرای طرح در شهر خمین توضیح داد: صرفهجویی ۸.۷ میلیون کیلوواتساعت انرژی معادل تولید انرژی ۵.۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی، کاهش مصرف گاز طبیعی به میزان ۲.۲ میلیون مترمکعب در سال، کاهش انتشار ۶ هزار تن دیاکسیدکربن و کاهش مصرف آب به میزان ۲ میلیون لیتر، بخشی از دستاوردهای این طرح در سطح شهری است.
مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا در پایان تأکید کرد: این طرح نمونهای موفق از توان بخش خصوصی در بهینهسازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است و خمین با تبدیل شدن به نخستین شهر دارای سیستم روشنایی پربازده LED در کشور، الگویی ارزشمند برای سایر شهرها به شمار میرود.