فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری سارقان سيم و کابل مخابراتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ محمد ملکشاهی گفت:در پی اعلام سرقت سيم و کابل های مخابراتی در شهر خرم آباد، موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران اين شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی خرمآباد افزود: با تلاش مأموران کلانتري ۱۵ و ۱۴ خرم آباد ،دو سارق شناسایی و دستگر شد.
سرهنگ ملکشاهی گفت:در بازجویی پلیسی، متهمان :به ۹ فقره سرقت سيم و کابل مخابراتی در این شهرستان اعتراف کردند که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.