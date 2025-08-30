به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ محمد ملکشاهی گفت:در پی اعلام سرقت سيم و کابل های مخابراتی در شهر خرم آباد، موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران اين شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: با تلاش مأموران کلانتري ۱۵ و ۱۴ خرم آباد ،دو سارق شناسایی و دستگر شد.

سرهنگ ملکشاهی گفت:در بازجویی پلیسی، متهمان :به ۹ فقره سرقت سيم و کابل مخابراتی در این شهرستان اعتراف کردند که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.