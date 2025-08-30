رفع تداخل ۹۰ درصد اراضی اختلافی در هوراند
مدیر جهاد کشاورزی هوراند از رفع تداخل ۹۰ درصد اراضی اختلافی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،تاج الدینی در گرامیداشت هفته دولت و ارائه گزارش از عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی از رفع تداخل ۹۰ درصد اراضی اختلافی در شهرستان هوراند خبر داد و گفت: از مجموع ۱۱۳ پلاک در شهرستان تعداد ۹۶ پلاک مشمول رفع تداخل بودند که تاکنون از ۹۰ درصد پلاکهای مشمول رفع تداخل شده است.
وی گفت:اجرای طرح رفع تداخل موجب کاهش اختلافات ملکی بین مردم و دولت گردیده و تعداد پروندههای قضایی کاهش یافته و زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی را فراهم نموده و با تثبیت مالکیت و حدنگاری اراضی کشاورزی آمار دقیقی از اراضی کشاورزی بدست آمده که امکان برنامهریزی مناسبتری را برای بخش کشاورزی فراهم میکند.