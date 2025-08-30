به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تاج الدینی در گرامیداشت هفته دولت و ارائه گزارش از عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی از رفع تداخل ۹۰ درصد اراضی اختلافی در شهرستان هوراند خبر داد و گفت: از مجموع ۱۱۳ پلاک در شهرستان تعداد ۹۶ پلاک مشمول رفع تداخل بودند که تاکنون از ۹۰ درصد پلاک‌های مشمول رفع تداخل شده است.

وی گفت:اجرای طرح رفع تداخل موجب کاهش اختلافات ملکی بین مردم و دولت گردیده و تعداد پرونده‌های قضایی کاهش یافته و زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی را فراهم نموده و با تثبیت مالکیت و حدنگاری اراضی کشاورزی آمار دقیقی از اراضی کشاورزی بدست آمده که امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تری را برای بخش کشاورزی فراهم می‌کند.