با اعلام نتایج مرحله دوم کنکور سراسری ۱۴۰۴ دانشآموزان نخبه استان آذربایجان شرقی بار دیگر درخشیدند و موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،با اعلام نتایج مرحله دوم کنکور سراسری ۱۴۰۴ ایلین رزمی دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه ۴ تبریز توانست رتبه ۹ کشوری گروه علوم تجربی را کسب کند.
همچنین مبینا رستمی بهنامی دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان مراغه و از اهالی این شهرستان، رتبه درخشان ۱ کشوری گروه هنر را به دست آورد. شایان ذکر است که وی در حالی موفق به این افتخار بزرگ شده که دانشآموز گروه آزمایشی علوم تجربی است و توانسته در گروه هنر نیز به مقام نخست دست یابد.
پیام تبریک اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به مناسبت درخشش دانشآموزان استان در کنکور سراسری ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موفقیت و افتخارآفرینی دانشآموزان ساعی و توانمند آذربایجان شرقی در کنکور سراسری ۱۴۰۴، جلوهای دیگر از ظرفیتهای عظیم علمی و فرهنگی این خطه از کشور عزیزمان ایران و نشاندهنده تلاش، همت و اراده سترگ فرزندان دیار آذربایجان است که همواره در عرصههای گوناگون پیشگام و الهامبخش بودهاند.
کسب رتبه ممتاز ۹ کشوری در گروه علوم تجربی توسط آیلین رزمی، دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه ۴ تبریز، و همچنین موفقیت شگرف مبینا رستمی دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان مراغه در کسب رتبه نخست کشوری در گروه هنر آن هم در حالی که ایشان در گروه آزمایشی علوم تجربی به تحصیل اشتغال دارند، نشان از استعداد بیبدیل، پشتکار مثالزدنی دانش آموزان این سرزمین دارد که مایه مباهات مردم شریف استان و سرمایهای گرانبها برای آینده ایران اسلامی است.
اینجانب با نهایت خرسندی و غرور این موفقیتهای درخشان را به این دو نخبه جوان، خانوادههای ارجمندشان، فرهنگیان عزیز و دلسوز، دبیران پرتلاش و مدیران خدوم مدارس تبریک و تهنیت عرض مینمایم و امیدوارم در سایه الطاف الهی و با همت والای آیندهسازان این دیار، شاهد اعتلای هر چه بیشتر نام آذربایجان سربلند و ایران عزیز در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی باشیم.