به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مراسم گرامیداشت شهدای هفته دولت، شهیدان رجایی و باهنر و ۴۹ شهید مازندرانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در مازندران برگزار شد.

حجت‌الاسلام آقاجانپور مسئول عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه یادآوری ایثار شهدا وظیفه‌ای همگانی است، گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پس از اقدامات خرابکارانه دشمن، برخی از هموطنان تنها با آزمایش DNA شناسایی شدند که این نشان از عمق دشمنی دشمنان انقلاب با ملت ایران دارد.

وی تأکید کرد: ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار ظلم و سلطه بیگانگان نخواهد رفت و در برابر هر اقدام خصمانه پاسخی کوبنده خواهد داد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز رمز موفقیت نظام را عملکرد مسئولان دانست و گفت: میزان رضایتمندی مردم، معیار ارزیابی درست بودن عملکرد مدیران است.

همچنین استاندار مازندران در این مراسم با تأکید بر اینکه مردم سرمایه اصلی دولت هستند، افزود: رضایت مردم از عملکرد مسئولان، مهم‌ترین پشتوانه برای ادامه مسیر خدمتگزاری است.

حجت‌الاسلام اصغری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران نیز در این مراسم گفت: هشتم شهریور یادآور دو شهیدی است که نماد ساده‌زیستی و خدمت صادقانه به مردم بودند و پیام مشترک همه شهدا همین خدمتگزاری خالصانه و مقاومت در برابر دشمنان اسلام است.