به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر اهمیت هدفمند بودن آموزش‌ها به ویژه در حوزه ی بزرگسالان گفت: هم اکنون دو هزار و ۱۴۴ نفر مرد و ۱۰ هزار و ۲۳۶ نفر زن تحت پوشش دوره های سوادآموزی هستند که بیش از یکهزار و .۸۳ نفر کار آموزش را بر عهده دارند.

سید عیسی سهرابی با اشاره به ضرورت شناسایی کانون‌های محرومیت و بی سوادی افزود:مدرسه محوری و تمرکز بر کانونهای محرومیت راهبرد های جدید سواد آموزی در استان است و در این زمینه ۱۱۰ پایگاه سوادآموزی با ۳۳۹ کلاس در استان فعاليت دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان همچنین بر پیگیری اجرای شناسنامه سواد روستا، استفاده از ظرفیت خیران برای فراهم کردن بستر سوادآموزی ،هویت بخشی و معرفی افراد موفق در حوزه ی سوادآموزی تأکید کرد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان هم گفت: در شهریور ماه جاری آزمون های پایانی در قالب ۱۲۱ حوزه تحکیم،۹۴ حوزه ی انتقال و ۶۴ حوزه ی سوادآموزی در حال برگزاری است.

حجت اله مؤمنی افزود: برای جذاب شدن این آموزش ها، دوره های مکمل آموزشی رایانه، نماز و حلقه های کتابخوانی برگزار می‌شود.