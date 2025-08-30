پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح حدود ۳ هزار واحد مسکونی حمایتی و ۲۷ طرح خدماتی و زیربنایی در هفته دولت خبر داد و افزود: بیش از ۳.۲ همت برای توسعه زیرساختهای این شهرها سرمایهگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد:در هفته دولت امسال تمرکز اصلی بر دو محور مهم یعنی ساخت واحدهای مسکن حمایتی و اجرای طرح های خدمات روبنایی و زیربنایی بوده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳ هزار واحد مسکن حمایتی در شهرهای مختلف کشور به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در تأمین مسکن اقشار کمدرآمد دارد.
همچنین، ۲۷ طرح خدماتی و زیربنایی نیز در این مدت آماده افتتاح شد تا کیفیت زندگی در شهرهای جدید ارتقا یابد.
ملکی افزود: مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این پروژهها بیش از ۳.۲ همت بوده که نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه متوازن و پایدار در مناطق شهری نوپا است.
او تأکید کرد که این اقدامات در راستای سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی برای رونق تولید مسکن و بهبود زیرساختهای شهری صورت گرفته است.
این طرح ها علاوه بر افزایش ظرفیت مسکن، موجب اشتغالزایی و تقویت اقتصاد محلی نیز میشوند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان گفت: برنامهریزی برای ادامه این روند با هدف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان شهرهای جدید ادامه خواهد یافت.