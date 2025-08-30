



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ اصغر بلکی وند گفت: در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر زنده گیری، نگهداری و فروش غیرقانونی پرندگان زینتی ( سهره طلایی ) ، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره با همکاری نیروی انتظامی اقدام به بازرسی از منزل یک نفر متخلف زیست محیطی کردند.

رئيس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز افزود: پس از بازرسی از منزل این متخلف ١١ قطعه جوجه سهره طلایی، سه تخته تور زنده گیری و سه قفس فلزی کشف و ضبط شد.

بلکی وند بیان کرد: پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز گفت: این پرندگان پس از معاینه اولیه و اطمینان از سلامتی کامل، در زیستگاههای طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند.