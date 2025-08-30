پخش زنده
رئیس اداره محیط زیست الیگودرز از دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان زینتی با کشف ۱۱ قطعه سهره طلایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ اصغر بلکی وند گفت: در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر زنده گیری، نگهداری و فروش غیرقانونی پرندگان زینتی ( سهره طلایی ) ، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره با همکاری نیروی انتظامی اقدام به بازرسی از منزل یک نفر متخلف زیست محیطی کردند.
رئيس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز افزود: پس از بازرسی از منزل این متخلف ١١ قطعه جوجه سهره طلایی، سه تخته تور زنده گیری و سه قفس فلزی کشف و ضبط شد.
بلکی وند بیان کرد: پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارسال شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز گفت: این پرندگان پس از معاینه اولیه و اطمینان از سلامتی کامل، در زیستگاههای طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند.