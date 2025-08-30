اطلاعیه قطعی گاز در شهرک مرزداران
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی اعلام کرد: گاز مشترکان واقع در شهرک مرزداران، دانشگاه آزاد اسلامی، سی ان جی و یکی از کارخانههای واقع در مسیر روز یکشنبه از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.
توسعه شبکه خطوط لوله گاز علت این قطعی اعلام شده است.
در اطلاعیه این شرکت از مشترکان خواسته شده از دستکاری تجهیزات گاز خودداری و جهت دریافت مشاوره و راهنمایی با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.