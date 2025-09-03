پخش زنده
جذب بیشاز هزار معلم جدید از مهرماه در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تدریس بیشاز ۷۴ هزار معلم در مدرسههای استان گفت: جذب بیشاز هزار معلم جدید از مهرماه در دستور کار است.
ناصر علیفر در چهارمین نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: امسال در استان خوزستان یکمیلیون و ۱۱۵ هزار دانشآموز داریم و ۷۴ هزار معلم در خدمت دانشآموزان خواهند بود.
وی ادامه داد: با اقدامات انجامشده و با استفاده از معلمان حقالتدریس، بازنشستگان و سرباز معلمان، تلاش میشود مهر امسال در خوزستان کلاس بدون معلم نداشته باشیم و کمبود معلم رفع شود.
علیفر گفت: امسال در مرحله اول بیشاز ۲۵۰۰ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خوزستان قبول شدند و حدود نیمی از این افراد به عنوان معلم جذب خواهند شد تا از اول مهر در کلاسهای درس حضور داشته باشند