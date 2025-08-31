پخش زنده
تیم منتخب نیوکونگ آبادان در مسابقات قهرمانی کشور بر سکوی سوم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم منتخب نیوکونگ آبادان به نمایندگی از استان خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور نونهالان و نوجوانان حضور یافت و موفق شد عنوان مقام سوم تیمی را به دست آورد.
این رقابتها به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد و تیمهای مختلفی از سراسر کشور در آن حضور داشتند.
در پایان مسابقات، تیم فارس(الف) به مقام نخست، تیم تهران(الف) به مقام دوم و تیم خوزستان با ترکیب منتخب آبادان به مقام سوم تیمی دست یافت.