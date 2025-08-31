پخش زنده
استاندار آذربایجانشرقی از تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت به بیمارستان سرطانی تبریز خبر داد و گفت: این اعتبار به تدریج جذب و صرف تجهیز و تکمیل بیمارستان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در حاشیه بازدید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از بیمارستان جامع سرطانی تبریز اظهار کرد:این بیمارستان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از نظر تجهیزات پزشکی و تاسیسات پیگیریهای لازم صورت گرفته و با تخصیص اعتبار از سوی وزارت بهداشت و اعتبارات استانی بلافاصله نصب و بهره برداری میشوند.
سرمست یادآور شد: در جهت تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص بیمارستان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور قول دادند فرآیند صدور مجوز استخدام ۴۵۰ نفر شروع شود تا به محض بهرهبرداری مشکلی از این جهت پیش نیاید.
استاندار آذربایجانشرقی گفت: یکسری بحثهای زیرساختی هم وجود دارد که با مشارکت شهرداری و دستگاههای خدمات رسان حل میکنیم.