رئیس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش، گفت: آب شیرین کنهای غیرمجاز با تغییر اکوسیستم، عامل شوری و صدمه به محیط زیست دریایی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم محمدی در گفتگوی تلفنی برنامه تلویزیونی بازتاب گفت: با توجه به اینکه خلیج فارس یک محیط دریایی نیمه بسته است آب شیرین کن ها یکی از مواردی هستند که منجر به افزایش شوری آب و صدمه به محیط زیست دریایی می شوند.
او افزود: آب شیرین کنهای تبخیری هم که علاوه بر شوری حرارت آب را هم افزایش می دهند و هر منطقه که خروجی وجود دارد اکوسیستم تحت تاثیر قرار گرفته و تخریب شده است.
مریم محمدی خاطرنشان کرد: به جز دو محل در شمال و جنوب کیش برای تامین آب شرب در کیش و چند محل در بندر صیادی با تولید مختصر، مابقی غیر مجاز هستند.
او افزود: متاسفانه آب شیرین کن هایی که غیر مجاز به چند روش برداشت آب میکنند و یکی از آنها برداشت از چاههای آب است.
رئیس اداره محیط زیست کیش، گفت: برداشت آب از چاه ها در کیش به سفرههای آب زیرزمینی آسیب می زند و مشکلاتی برای آب های زیرزمینی کیش ایجاد می کند.
محمدی با اشاره به اینکه یک مخزن آب شیرین در کیش وجود دارد، گفت: برداشت های غیرمجاز در سالهای گذشته از منابع زیرزمینی آب به سفره های زیر زمینی آسیب وارد می کرد که با همکاری دادستان کیش مسدود شدند.
او افزود: هر سه سال یکبار آبهای زیرزمینی در کیش سنجش می شوند و مناطق پر ریسک برداشت آب محدود می شود.
محمدی گفت: متاسفانه از حدود سال ۹۱ و ۹۲ نهضت زیرزمین سازی در برج سازی ها شدت گرفت و ضربه زیادی به منابع آب های زیر زمینی می زدند.
او افزود: در سال ۱۴۰۱ اداره محیط زیست کیش به عنوان عضو شورای شهرسازی شد و گودبرداری هایی که منجر به دسترسی به آب های زیر زمینی ممنوع شد.