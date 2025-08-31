مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: جمع آوری و مدیریت آب‌های سطحی، از بند‌های ارائه مجوز‌های ساخت و ساز در کیش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، منصور ملانوری در گفتگوی تلفنی برنامه تلویزیونی بازتاب، گفت: جمع آوری و هدایت آب های سطحی به چاههای جذبی از اقداماتی است که در چهار سال گذشته در کیش آغاز شده است.

او افزود: مطالعات ایجاد چاههای جذبی از هشت سال گذشته در کیش آغاز شده است و تاکنون نزدیک به بیست درصد از این طرح در کیش اجرا شده است.

منصور ملانوری گفت: یکی از بندهای ارائه مجوزهای ساخت و ساز، مدیریت آب های سطحی هر ابنیه در کیش است.

او افزود: درگذشته هنگام بارندگی ها تقریبا چندبرابر فاضلاب یک روز آب های سطحی وارد سیستم فاضلاب می شد و معضلاتی را به وجود می آورد و اکنون با مدیریت آب های سطحی و ایجاد چاههای جذبی از ورود آب های سطحی به شبکه فاضلاب جلوگیری می شود.

مدیر امور زیربنایی منطقه آزاد کیش گفت: ایجاد سنگ فرش ها و شیب مناسب خیابان ها از راهکارهای هدایت آب های سطحی برای ورود به چاههای جذبی در کیش است.

منصور ملانوری گفت: اجرای این طرح، علاوه بر کاهش مخاطرات ناشی از آب‌گرفتگی، در حفظ منابع طبیعی، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و ارتقاء پایداری محیطی کیش مؤثر است.