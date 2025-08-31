به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در مراسم افتتاح مرکز جامع سلامت شهیدآباد بابل، گفت: وجود ما در کنار شما خیرین معنا پیدا می‌کند. هر زمان که دست نیاز به سوی خداوند دراز شد، دستان پرمهر او از میان شما بیرون آمد و منشأ خیررسانی و باقیات‌الصالحات شد. توسعه مراکز سلامت نیز نمونه‌ای از این برکات است.

او با بیان اینکه مراکز جامع سلامت مأموریت اصلی خود را بر پیشگیری متمرکز کرده‌اند، افزود: ارتقای سلامت جامعه در گرو پایش خانه به خانه و محیط‌های تحت پوشش است. متأسفانه از دهه ۸۰ به بعد تمرکز بیشتر نظام سلامت بر درمان بود و همین امر موجب تغییر سبک زندگی مردم و افزایش بیماری‌های غیرواگیر همچون دیابت و سکته‌های مغزی شد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که در جایی از مسیر دچار کاستی بوده‌ایم.

دکتر عبادی گفت: خوشبختانه نگاه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل و معاونت بهداشتی بر ارتقای سطح سلامت جامعه، نویدبخش آینده‌ای روشن است. باید از ظرفیت نمایندگان مردم، خیرین، ائمه جماعات و سایر نهاد‌های اجتماعی برای ترویج سبک زندگی سالم بهره گرفت تا روزی برسد که بیمارستان‌ها تنها در شرایط اضطراری پذیرای بیماران باشند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت دیابت را عامل اصلی بسیاری از بیماری‌ها دانست و افزود: اصلاح سبک زندگی سالم باید از آموزش‌های خانه‌به‌خانه آغاز شود؛ وظیفه‌ای که بهورزان عزیز به خوبی می‌توانند آن را پیگیری کنند. اگر سبک زندگی تغییر یابد و فرزندان به‌درستی آموزش ببینند، خیر و برکت آن به کل جامعه خواهد رسید.

او با اشاره به بحران‌های جمعیتی نیز گفت: بحران سالمندی و کاهش جمعیت بسیار جدی است. در سال ۱۴۳۰ پیش‌بینی می‌شود از هر چهار نفر، یک نفر بالای ۶۰ سال سن داشته باشد. این روند، علاوه بر کاهش جمعیت فعال، هزینه‌های درمانی کشور را نیز به شدت افزایش خواهد داد.

افتتاح دو پروژه مهم بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در هفته دولت

دکتر قربانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم در حاشیه این مراسم، گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، دو پروژه مهم دانشگاه شامل فاز نخست مرکز جامع تصویربرداری (MRI) در بیمارستان شهید بهشتی و مرکز خدمات جامع سلامت شهیدآباد با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس، فرماندار، ائمه جمعه، مسئولان دانشگاه و خیرین نیکوکار افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

او افزود: به مناسبت هفته دولت، این دو پروژه با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به مردم و تأمین سلامت جامعه به بهره‌برداری رسید. فاز نخست مرکز جامع تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی با نصب دستگاه MRI ۱.۵ تسلا به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد که در بازار آزاد حدود هزار میلیارد ریال ارزش دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: ساختمان مرکز جامع تصویربرداری با مشارکت خیر نیک‌اندیش حاج داود علیجان‌نژاد به نیابت از پدر بزرگوارشان مرحوم حاج قاسم علیجان‌نژاد و همچنین با مشارکت ۱۰ میلیارد ریالی خانواده مرحومه فاطمه الوندی در پنج طبقه و با زیربنای هر طبقه ۲۰۰ متر مربع ساخته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: مرکز خدمات جامع سلامت شهیدآباد نیز در زمینی به مساحت هزار متر مربع که توسط خیر نیکوکار حاج بیژن حقانی اهدا شد، با زیربنای ۴۰۰ متر مربع و با مشارکت ۲۰ میلیارد ریالی دانشگاه و خیرین به بهره‌برداری رسید. همچنین حاج بیژن حقانی مبلغ یک میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی این مرکز اهدا کرده است.

دکتر قربانی گفت: این مرکز به جمعیت پنج هزار نفری روستای شهیدآباد خدمات متنوعی ارائه خواهد کرد که شامل ویزیت بیماران، خدمات دندانپزشکی، مامایی و سلامت خانواده، تزریقات و پانسمان و همچنین خدمات مراقبتی در حوزه‌های بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، سلامت مدارس و آموزش و ارتقای سلامت است. این اقدامات در راستای گرامیداشت هفته دولت و خدمت‌رسانی به مردم شریف منطقه انجام شده است.