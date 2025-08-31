پخش زنده
«نرسیده به وصال» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه سلامت سیما پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سلامت روان، اتاق درمان و سلامت خانواده از جمله موضوعهای این مجموعه است.
«فوق العاده» روزهای زوج ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه به مسائل اجتماعی و خانوادگی در قالب طنز پرداخته می شود.
جدیدترین مجموعه مستند برنامه ثریا با نام شطرنج قفقاز شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه یک پخش میشود.
این مستند، روایتی میدانی از تحولات ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز جنوبی است.
پخش کهکشان به زودی از شبکه تهران آغاز میشود.
چالشهای ذهنی و علمی موضوع این مسابقه است.