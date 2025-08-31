به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ روزی بیرچارد خبرنگار خبرگزاری دویچه وله در بروکسل، ضمن انتشار تصویری از نشست مطبوعاتی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و لارس لوک راسموسن وزیر امور خارجه دانماک در شبکه ایکس، از افزایش درخواست‌ها برای تجدید نظر واشنگتن درباره ممنوعیت ورود مقام‌های فلسطینی خبرداد.

براساس این گزارش، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ایالات متحده خواست تصمیم خود برای عدم صدور ویزا برای مقام‌های فلسطینی جهت حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را مورد بازنگری قرار دهد.

وی تأکید کرد که موضوع ممنوعیت ورود مقامات فلسطین به آمریکا باید با در نظر گرفتن حقوق بین‌الملل و اصولی که سازمان ملل بر اساس آن بنا شده، بررسی شود.

فرانسه و اسپانیا نیز به تصمیم آمریکا برای لغو ویزای مقامات فلسطینی، پیش از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان دادند.

ژان-نویل بارت وزیر امور خارجه فرانسه، با تاکید بر اهمیت بی‌طرفی مقر سازمان ملل، گفت: «مجمع عمومی سازمان ملل نباید محدودیتی در دسترسی داشته باشد.» او همچنین خواستار باز کردن گذرگاه‌های انسانی و توقف برنامه جنجالی رژیم اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری شد و در عین حال بر لزوم ارائه کمک‌های انسانی به غزه تاکید کرد.

خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا نیز این اقدام آمریکا را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار اقدام فوری اتحادیه اروپا برای دفاع از نمایندگی فلسطینی‌ها در سازمان ملل شد. او گفت: «زمان اعلامیه گذشته است؛ اکنون زمان عمل است؛ عمل برای توقف جنگ و شکستن محاصره گرسنگی از اسرائیل به غزه.»

آلبارس، چهار اقدام کلیدی برای اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد: اعمال تحریم فروش تسلیحات به اسرائیل، گسترش فهرست تحریم‌ها به هر فردی که راه‌حل دو دولت را به خطر اندازد، حمایت مالی جدی از دولت ملی فلسطین و اجرای تمام احکام و نظر‌های مشورتی دادگاه بین‌المللی عدالت از جمله توقف تجارت با محصولات شهرک‌های غیرقانونی و تعلیق توافقنامه‌های اتحادیه اروپا و اسرائیل.

رزو جمعه، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روادید اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رد و لغو می‌کند.