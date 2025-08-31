پروژه آبرسانی به بیرجند تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و اتمام آن، ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:این طرح از سال ۱۳۷۸ با پیش بینی اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان آغاز شده و تاکنون آبرسانی از سربیشه و محمدشهر به بیرجند و همچنین تصفیه خانه شیمیایی آب شرب بیرجند در قالب آن اجرا شده و در مدار بهره برداری قرار گرفته‌ است.

سارانی افزود:آخرین بخش از این طرح بزرگ، انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب شرب از منابع آبی در ۷۵ کیلومتری شهر بیرجند شامل عملیات اجرایی حفاری، برق رسانی و تجهیز ۶ حلقه چاه، اجرای خطوط جمع آوری چاه‌ها و احداث مخزن جمع آوری هزار مترمکعبی و اجرای ۶۲ کیلومتر خط انتقال چدنی است.

وی گفت: تاکنون حفاری چاه‌ها و برق رسانی به دو حلقه و تجهیز یک حلقه از چاه‌ها انجام شده است؛ خطوط جمع آوری و مخزن هزار مترمکعبی احداث و ۲۸ کیلومتر از مسیر خط انتقال نیز اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی آبرسانی به بیرجند افزود: اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه، ۴۹۰ میلیارد تومان است.

سارانی افزود: در صورت تامین بموقع اعتبار مورد نیاز، امکان بهره برداری از این طرح قبل از تنش‌های آبی ناشی از افزایش دمای هوا در سال آتی، خواهد بود.