۷۶ طرح کشاورزی با اعتبار بیش از ۴هزار میلیارد ریال در مازندران افتتاح و بیش از ۲۴۰۰ شغل مستقیم ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آخرین روز از هفته دولت، ۷۶ طرح کشاورزی با مجموع اعتبار ۴۰۴۳ میلیارد ریال در استان مازندران به بهرهبرداری رسید. این طرحها زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۴۵۷ نفر را فراهم کردهاند.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی در مراسم افتتاح این طرحها در شهرستان آمل، با اشاره به ساماندهی ۴.۵ میلیون کشاورز در قالب ۸۸۰۰ تعاونی و اتحادیه، تأکید کرد: استمرار زنجیرههای ارزش و تولید، تنها از مسیر دانشبنیان عبور میکند.
علیزاده مقدم با اشاره به تشکیل ۱۷۲ صندوق حمایتی در کشور، هدف اصلی این نهادها را اصلاح و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی کشاورزان در قالب تشکلهای تعاونی دانست و افزود: حرکت به سمت کشاورزی بازارمحور، مسیر دستیابی به بهرهوری ملی است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به عملکرد صندوق استان مازندران اشاره کرد و گفت: این صندوق با سهامداری بیش از ۲۵۰ تعاونی و اتحادیه، با هدف پایداری تعاونیها و ایجاد حداکثری ارزش افزوده برای تولیدکنندگان، تاکنون حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات کمبهره به کشاورزان پرداخت کرده است.
در همین مراسم، کارخانه شالیکوبی مکانیزه و مدرن «برکت حشمتالله جوج» در روستای کمانگرکلای آمل با ظرفیت ۵۰ تن در روز و سرمایهگذاری شخصی ۴۶ میلیارد تومان افتتاح شد. این واحد تولیدی برای ۱۵ نفر بهصورت مستقیم و ۱۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است.