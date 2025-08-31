پخش زنده
مدیر کل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور گفت: ترویج نماز در میان نسل جدید، نیازمند حرکتی ملی، خلاقانه، مدرن و هم تراز اهمیت نماز در دنیای مدرن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد صالحی، مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور، با تأکید بر اینکه مشکل فاصله نسل جدید با نماز، نه در خود نسل بلکه در روشهای انتقال فرهنگ دینی است، گفت: نسل امروز صبح تا شب با گوشیهایشان زندگی میکنند. بیشتر وقتشان در شبکههای اجتماعی میگذرد، استوریها و ویدیوهای کوتاه را دنبال میکنند و کمتر سریال یا برنامه تلویزیونی میبینند.
حامد صالحی افزود: ما هنوز نماز را به شکل وظیفه خشک و بیروح ارائه میکنیم؛ همان جملات کلیشهای: «نماز ستون دین است»، «اگر نخوانی، جهنم میروی». اما این نسل دنبال معنا و تجربه است، نه اجبار. او میخواهد بداند نماز چه آرامشی میدهد، چه نیازهای واقعی او را برطرف میکند و چه تأثیری در زندگی روزمره دارد.
وی تصریح کرد: اقامه نماز نیازمند حرکتی ملی و خلاقانه است. همه دستگاهها باید پای کار بیایند؛ رسانهها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، سازمانهای فرهنگی و حتی بخش خصوصی. این حرکت باید با زبان و فرمتهای نسل نو طراحی شود.
مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: نماز را نباید در تابلوها، بروشورها یا جلسات اداری محدود کرد. باید وارد زندگی روزمره، گفتوگوهای دوستانه و ترندهای فضای مجازی شود. اگر بتوانیم با همان زبان و سبک زندگی دیجیتال با نسل نو حرف بزنیم، میتوانیم حس تجربه و لذت نماز را منتقل کنیم. نسل نو باید نماز را لمس، احساس و با آن زندگی کند.
صالحی تأکید کرد: سؤال اصلی این است که آیا آمادهایم همان انرژی و خلاقیتی که برای تبلیغ برندها یا سلبریتیها صرف میکنیم، برای نماز هم خرج کنیم؟ یا همچنان با همایش، شعار و برنامههای سنتی انتظار داریم نسل نو عاشق نماز شود؟ اگر پاسخ مثبت است، باید وارد انقلابی رسانهای شویم؛ انقلابی که خلاق، مدرن و همتراز اهمیت نماز در دنیای امروز باشد.
وی اضافه کرد: قدمهای زیادی برداشتهایم، اما کافی نیست. وقت آن رسیده که همه دست به دست هم بدهیم و برای نماز کاری بزرگ و ملی انجام دهیم؛ کاری که نه تنها تأثیرگذار باشد، بلکه در دل زندگی دیجیتال نسل نو نفوذ کند و تجربهای ملموس برای آنها بسازد. این کار، نیاز به خلاقیت، رسانههای نو و حرکتی همگام با نسل دیجیتال دارد.