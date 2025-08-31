آسمان بیشتر مناطق کشور امروز صاف و در دامنه‌های البرز مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمابراساس پیش بینی سازمان هواشناسی، آسمان بیشتر مناطق کشور امروز صاف و در دامنه‌های البرز استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعدازظهر احتمال رگبار پراکنده پیش بینی شده است.

از امروز تا سه‌شنبه، کاهش نسبی دما در شمال شرق و شرق کشور رخ می‌دهد.

در نیمه شرقی به ویژه شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.