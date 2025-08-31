پخش زنده
فرماندار هشترود گفت:بیمارستان امام حسین (ع) و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با کمبود نیروی انسانی و پرستار مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیم حسنی در آیین تجلیل از پزشکان نمونه استانی و شهرستانی هشترود گفت:در حال حاضر پرداخت پزشکان با چندین ماه تاخیر صورت میگیرد از این رو برخی پزشکان مخصوصا در روستاها و خانههای بهداشت تمایلی به حضور ندارند.
وی به کمبود نیروی انسانی و پرستار و فشار کاری بالا در بیمارستان امام حسین (ع) و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان که به جمعیت شهرستان هشترود و چاراویماق و حوادث جادهای علی الخصوص حوادث جادهای اتوبان پیامبر اعظم (ص) خدمات میدهد متاسفانه با کمبود پرستار مواجه است و برخی پرستاران اضافه بر شیفت خود در بیمارستان حضور دارند.
حسنی گفت: عبور آزاد راه هشترود - مراغه از شهر نظرکهریزی میطلبد که در این شهر مرکز درمان بستر و یا بیمارستان احداث شود تا در حوادث جادهای نیاز به انتقال مصدومان به شهرهای هشترود و مراغه نباشد، چون برخی حوادث نیاز به درمان فوری در محل دارند و تا رسیدن به هشترود فرصت طلایی از بین میرود.
فرماندار هشترود همچنین بر حضور مستمر در طول هفته در دهستانها تاکید کرد.