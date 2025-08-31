به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و انجمن هنر‌های نمایشی استان با هدف رشد و گسترش هنر نمایش، تمرکز بر تولید و اجرای عمومی آثار نمایشی و خلق آثار فاخر برگزار خواهد شد.

مصطفی شفائی با بیان اینکه موضوع نمایش‌ها در جشنواره آزاد است، گفت: ستاد برگزاری بر محور‌هایی همچون ایران‌دوستی و همبستگی ملی، صلح و دوستی، ارتقای نهاد خانواده و مقام زن، نشاط و امید اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف و ناترازی‌های انرژی، ارزش‌های ایرانی اسلامی، دفاع مقدس و همچنین هوش مصنوعی و فضای مجازی تأکید دارد.

وی گفت: جشنواره در دو بخش تئاتر صحنه‌ای و تئاتر خیابانی برگزار می‌شود و برگزیدگان آن به دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: شرکت در جشنواره تنها برای گروه‌های نمایشی خراسان جنوبی امکان‌پذیر است که آثار آنها از آذر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ تولید و حداقل پنج نوبت اجرای عمومی در بخش صحنه‌ای و چهار نوبت در بخش خیابانی داشته باشند.

شفائی گفت: تنها ملاک تأیید اجرای عمومی آثار، ثبت اطلاعات در درگاه جامع سایت ایران تئاتر و سامانه prtf.theater.ir است و هر کارگردان فقط با یک اثر در هر بخش می‌تواند حضور یابد.

به گفته وی، نمایش‌های حاضر باید از متون نویسندگان ایرانی استفاده کنند و اولویت با آثاری است که به موضوعات بومی و منطقه‌ای با نگاه جهانی بپردازند.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال تقاضای حضور در جشنواره ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ است و بازبینی آثار از یکم تا پنجم آبان انجام می‌شود و جشنواره در هفته آخر آبان برگزار خواهد شد.