به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسعود حبیبی گفت: این طرح با یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و در مساحت هزار و ۵۵۵ مترمربع برنامه ریزی شده است.

حبیبی گفت: نهالستان شهرداری شهرکرد با مساحت کلی تقریبی ۲۱ هزار مترمربع، از جمله مراکز مهم و فعال در حوزه تولید و نگهداری گونه‌های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهری به شمار می‌رود.

وی گفت: این مجموعه در حال حاضر شامل گلخانه با سازه نیم گاتیک به مساحت هزار و ۵۷۰ مترمربع دارای ۹۶۰ مترمربع باغچه و ۳۵۰ مترمربع سطح با کفپوش بتن برای گلدان گیری همراه با تجهیزات کامل، گلخانه تونلی به مساحت ۲۵۴ مترمربع همراه با تجهیزات گرمایشی، گلخانه تونلی برای قلمه گیری به مساحت ۱۶۸ مترمربع همراه با تجهیزات گرمایشی، ۲۶ شاسی موجود در فضای باز به مساحت ۱۶۵۴ مترمربع برای تولید نشاء گل فصلی و ۱۰۱۵ مترمربع شاسی در حال ساخت همراه با سیستم آبیاری بارانی، ۴۰۰۰ مترمربع زمین خالی برای قرار دادن درخت و درختچه بصورت دپو و آبیاری تا انتقال به سطح شهر همراه با تجهیزات آبیاری شیلنگی، مساحت ۵۰۰ مترمربع زمین برای دپوی خاک و کود برای استفاده در نهالستان، مساحت ۵ هزار و ۵۱۰ مترمربع معابر موجود، سرویس بهداشتی، دو عدد کانکس با کاربری انبار و نگهداری، پارکینگ و عرصه دپوی گلدان‌های دست دوم است.