به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: بر اثر برخورد رو در روی دو دستگاه کامیون در محور امام زاده هاشم به رستم آباد در محدوده پل راه آهن، راننده ۳۰ ساله یکی از کامیون به علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی افزود: راننده و سرنشین کامیون دیگر بلافاصله با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند که حال عمومی هر دو مساعد گزارش شده است.

رییس پلیس راه گیلان با اعلام اینکه علت حادثه تجاوز به چپ یکی از کامیون‌ها بوده است گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث تلخ رانندگی داشته و پلیس راه انتظار ویژه‌ای از رانندگان حرفه‌ای در خصوص رعایت قوانین دارد.